“[…] so pretexto de su autonomía, los diputados están modificando a su antojo las […] reformas. ¿Para qué seguir consensuando, si se va a cambiar en la Asamblea?”

Pasaron meses de debates para lograr consensos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y se logró un documento que hoy se debate en la Asamblea Nacional. Pero, so pretexto de su autonomía, los diputados están modificando a su antojo las citadas reformas. ¿Para qué seguir consensuando, si se va a cambiar en la Asamblea? Es lo ilógico de este proceso, que lo único que hace es aparentar un supuesto ejercicio democrático, pero que en realidad es pura pantalla. De hecho, los propios partidos participan en la comisión de reformas y luego en la Asamblea introducen cambios. Y es una pantalla para aparentar democracia, pues en la inauguración de la Comisión Nacional de Reformas Electorales se tuvo de invitado especial a Humberto de La Calle y allí el exmagistrado colombiano dijo que, en su experiencia, la mejor manera de fomentar una elección más democrática era cerrando el portillo del financiamiento privado; que todo el financiamiento fuese público. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales no solo no le hicieron caso, sino que ahora en la Asamblea están proponiendo aumentar el financiamiento privado y que hasta a las personas y empresas condenadas por corrupción les sea permitido donar. En pocas palabras, estamos jugando con las apariencias en el tema electoral y de paso, estamos lastimando severamente la democracia de este país. ¡Así de simple!