Incongruencias

La sociedad panameña tiene dos frecuencias. En una está el grupito que tiene intereses, que dice cómo debe ser el comportamiento social general, que ve solo la corrupción política y de Gobierno… La otra frecuencia es de la gente de abajo, que lucha día a día, que vive en carne propia la dura realidad para encontrar trabajo, llevar dinero a casa, para alimentar el hogar. Esa gente de abajo es la más golpeada en la pandemia, porque no sólo le suspendieron el contrato de trabajo, sino que luego lo despidieron. Esa gente recibió la última estocada con sus ahorros en el banco. Esa es la gente que sufre el acoso diario del cobro por parte de esos bancos que le metieron por los ojos una tarjeta de crédito… Son dos frecuencias en la sociedad panameña y la primera está totalmente desconectada de esa realidad. Luego del escándalo por el “error” bancario, los de la frecuencia que dicta normas de cómo convivir se quedó muda. Y son justos estos errores los que llevaron al poder a Chávez, los que están por montar a la izquierda en Colombia, los que llevaron al poder a Pedro Castillo en Perú. Los bancos tienen que ser éticos y solidarios. Nadie reniega que deben ganar, pero no hacer lo que hacen so pretexto de que son los salvadores de la patria. Panamá no debe caer en ese remolino de otros países y, por el contrario, ser país modelo en la región. Debe ser un país de una sola frecuencia, una sola bandera y un plan de desarrollo integral. ¡Así de simple!