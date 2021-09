Educación para el desarrollo

Para transformar la educación, hay que transformar el sistema; pero, desde hace años, andamos con la retórica de que no se puede hacer nada, si no se capacita a los docentes o que los docentes deben estar mejor pagados o la infraestructura debe adecuarse. Hace poco, el Ministerio de Educación echó a andar la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro. Se trata de una academia pública que funciona en la Ciudad del Saber, con un internado que alberga a 145 estudiantes de todo el país, de escasos recursos, pero con excelentes calificaciones, a quienes el Gobierno beca para que estudien bajo el formato del programa IB o Bachillerato Internacional. Lo que debe hacer el Gobierno es justo lo que ya puso a andar, pero en lugar de solo una Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, debe establecer una en cada provincia. La beca universal ayuda a frenar la deserción escolar a baja edad, pero no lleva al país al desarrollo. Con un plan como la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro sí, porque el pertenecer a esta academia es sinónimo de orgullo y los padres de familia ayudarían en el entorno de sus casas para que sus hijos logren entrar. Esto causaría una presión ciudadana para el mejoramiento de la educación en las escuelas, porque la competencia haría que los docentes y padres trabajen unidos. Es una manera de salir poco a poco de este ciclo perverso de la educación mediocre que ha regido en Panamá por tantos lustros. ¡Así de simple!

---