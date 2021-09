“Estas mataderas no son hechos aislados, porque la percepción es que estamos en una crisis de seguridad. ¡Así de simple!”

Aunque las autoridades muestren números y digan que “se trata de hechos aislados”, hay una percepción de inseguridad que afecta a la sociedad. Flaco favor se hacen las autoridades al decir que los asesinatos a plena luz del día son “porque los maleantes salieron de su zona de confort”. Si los miembros de los carteles quieren matarse entre ellos, es su problema. Es nuestro, de la Policía, cuando estos lo hacen en lugares públicos y en medio de las actividades cotidianas de la población. ¿Quién puede cenar tranquilo pensando que uno de los comensales es un maleante y viene su enemigo a liquidarlo en el mismo restaurante? No, no son hechos aislados y es urgente que frenen ese descontrol de las bandas delincuenciales. ¿Desde cuándo Panamá es un país donde los sicarios pululan por doquier? Hay un problema de seguridad que las autoridades tienen que controlar. Nadie puede vivir tranquilo con una delincuencia que hoy está matándose entre ellos, pero puede que mañana sea contra las personas comunes. La inteligencia debe usarse para anticipar estos problemas que, si bien son entre los pandilleros, ya nos están afectando. Estas mataderas no son hechos aislados, porque la percepción es que estamos en una crisis de seguridad. ¡Así de simple!