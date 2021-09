Mirando Europa

El panorama político de los diversos países hay que mirarlo con lupa. Y es que de esa manera se pueden anticipar acciones hacia futuro. Mientras Estados Unidos, el Reino Unido y Australia consolidan una alianza para contrarrestar la presencia de China en la región indopacífica, el panorama europeo es incierto, aunque empezará a definirse este domingo cuando se realicen las elecciones en Alemania, que marcará el rumbo del continente que ha perdido peso geopolítico. Y estas elecciones serán un antes y un después, tras la salida de Angela Merkel, quien dejó un legado de preponderancia que puso a Alemania como el país líder de Europa. Sin embargo, el panorama es incierto con la posible llegada al poder de Marine Le Pen, de ganarle las elecciones a Emmanuel Macron el próximo año en Francia. Panamá debe seguir con mucho detenimiento todo este proceso en Europa, más cuando nos tienen en un sinnúmero de listas de todos los colores. Durante la administración Merkel y Macron en el dominio de la Unión Europea, a Panamá le ha ido muy mal y no importa cuánto se les complazca, porque nunca se les satisface. Estamos viviendo una metamorfosis global y Panamá no puede ser ajena a lo que pase en Europa, por eso es oportuno empezar a desentrañar el panorama y visualizar lo que haremos como país. No podemos seguir bajo el chantaje europeo que ha caracterizado estos últimos años. ¡Así de simple!