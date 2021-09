Asuntos de acuerdos

En el país hay suficientes asuntos en los que nos tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. Resulta ilógico avanzar en el tiempo, sin definir lo que vamos a hacer a futuro. Por ejemplo, el agua es un recurso valioso, de extraordinaria calidad y de abundancia. En Panamá solo tiene un buen manejo en el Canal, porque en el resto del país es totalmente dispar: o hay demasiada agua o no hay agua. La minería es otro asunto en el que tenemos que estar de acuerdo, porque tanto el cobre como el oro abundan, mas no sabemos cuánta es la riqueza que poseemos. Hay que definir hacia dónde va el dinero de las regalías, pues no es justo que se pierda en la caja común, porque de esa también sale el dinero que va a parar a la corrupción. Hay una cantidad de haitianos y personas de otras nacionalidades que atraviesan a diario el llamado Tapón del Darién. ¿Será que de una vez por todas abrimos ese “tapón” para pasar vía terrestre entre Panamá y Colombia? De hecho, ya la trocha está más que hecha por ese tráfico diario de personas. Estos son solo tres ejemplos de asuntos en que tenemos que ponernos de acuerdo los panameños no como asuntos solo de Gobierno, sino como plan a futuro de la sociedad. Es decir, que no venga un Gobierno a cambiar lo que se ha logrado. Lo primero que hay que hacer es llegar a consensos y aquí bien puede funcionar también el Consejo de la Concertación Nacional. ¡Así de simple!