Entramos en los meses decisivos respecto a la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social, que marcará un antes y un después en el país. Y es que los panameños no tenemos otra salida, porque el sistema de seguridad social está por colapsar. En la mesa del diálogo hay varias propuestas, pero en el tema del sostenimiento del sistema de pensiones, son muy dispares. Por un lado, los empresarios que insisten en eliminar el sistema solidario, subir la edad, aumentar el aporte, bajar el porcentaje para el retiro y aumentar el número de cuotas. Los trabajadores plantean en mantener el porcentaje de retiro en 60 por ciento, no aumentar la edad, no aumentar los aportes y mantener el sistema solidario. En el camino hay otras propuestas que satisfacen ambas corrientes. Por ejemplo, está la de crear un fondo que se alimente de las regalías de la minería, así como lo que se obtenga por las concesiones de la fibra óptica en materia de telecomunicación. No hablar de aumentos de cuotas, sino de años de aportes al sistema. También figura el aumento del ITBMS a productos de lujo, el cual, según varios economistas, es más sostenible en el tiempo que todas las anteriores. El tema es sin duda polémico, pero tenemos que ponernos de acuerdo, sobre todo en la Asamblea, que es donde finalmente se estructurará la ley. Con las reformas a la ley de la CSS, Panamá se juega su futuro, porque se impacta toda la economía. No es el momento de imposiciones, sino de llegar a consensos. ¡Así de simple!