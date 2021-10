El aliado adecuado

Para terminar con este atropello de la Unión Europea -que no tiene sentido, si comparamos el nivel de activos del Centro Bancario con el de un banco europeo y que carece de la más mínima base ética, ya que imponen políticas que no practican-, la estrategia de Panamá debe ser la de buscar aliados que geopolíticamente nos ayuden. El mundo está en una metamorfosis y los diversos países se mueven hacia donde mejor les va. Los bloques económicos se están formando y Panamá no debe seguir una política de estar con todos, pero a la vez con ninguno. Panamá, de hecho, es una potencia económica, y los panameños debemos darnos a respetar. Panamá debe desarmar esta conjura contra el país, conjura que, por su forma de desarrollo, no cabe duda de que fue inducida (Los Papeles de Panamá y ahora los Pandora Papers, más las listas grises y de otros colores). Si continuamos sin hacer nada y, por el contrario, dejando que sigan humillándonos, el deterioro económico de Panamá será preocupante. Algunos dirán que la alianza debe ser con los chinos, otros con los Estados Unidos. Pero existen otras potencias con las que debemos explorar relaciones. Hay una realidad y es que los europeos quieren lo que Panamá tiene y por ello presionan para que este país se convierta en su recolector de impuestos que sus propios ciudadanos no quieren dárselos. Ese no es nuestro problema, pero seguir sin hacer nada, es seguir en el error. ¡Así de simple!