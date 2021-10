Una oportunidad

La sociedad latinoamericana vive un momento convulso, porque es insostenible el modelo económico y político de los diversos países. Y en todos se repite el mismo sistema político (presidencialista) y un sistema económico que mantiene una élite bien acomodada y un gran bolsón de pobreza en las capas bajas. Lo peor es que gente que dice representar a los de abajo, que promete una transformación de la sociedad para que haya igualdad y equidad, al final termina afectando más a la sociedad que dice representar. Es justo esta vulnerabilidad que tenemos los latinoamericanos que aprovechan las potencias para imponer sus reglas y Panamá no escapa de esa situación. Pero paralela a toda esta realidad latinoamericana, el mundo está en una franca metamorfosis y los bloques económicos buscan oxígeno para sobrevivir. So pretexto de la transparencia, echan mano de herramientas que ellos mismos crean y que ni siquiera cumplen, para atacarnos con el propósito de que sigamos oxigenando lo que ellos no pueden sostener. Pero Latinoamérica, ni porque lo quiera, podrá satisfacer sus exigencias y eso de recaudar impuestos de sus ciudadanos que huyen del infierno fiscal de sus países, terminará mal. Las potencias siempre han impuesto su parecer, pero en esta ocasión, la presión terminará por el cambio de rumbo del mundo y esas son las ventanas que tienen los países que hoy están abajo para emerger. Panamá puede encontrar de este ataque una gran salida. ¡Así de simple!