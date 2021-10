Valores y disposición

Parte integral para el desarrollo de un país son los valores cívicos y morales y la disposición de la propia sociedad a querer llegar a donde debe llegar. Los gritos, las marchas, los insultos no sirven, si no hay una disposición a llegar a algo, porque pueda que se cambie lo que se cuestiona, pero será solo eso, un cambio sin variación. El famoso “quítate tú, para ponerme yo”. Los valores cívicos y morales son fundamentales, pues una sociedad sin valores es una sociedad sin escrúpulos, corrupta y que no progresa. Pero pueda que una sociedad tenga valores cívicos y morales, mas no tiene el empuje para llegar a metas. Es necesario que la sociedad se fije metas y, teniéndolas, se inspire en alcanzarlas. Y no se trata de aspiraciones solo en riqueza monetaria, sino espiritual y cultural. Riqueza en naturaleza, valorando todo lo que nos rodea. Panamá tiene muchas bondades y puede llegar donde le parezca, pero nuestros valores cívicos y morales necesitan rescatarse, porque la falta de vergüenza y el desparpajo, por ejemplo, ya son intolerables. Necesitamos recobrar esos valores cívicos y morales y también inspirarnos en alcanzar metas de país desarrollado. Qué orgullo sería decir que tenemos la mejor educación de Latinoamérica. Que nuestros hijos dejen de buscar en universidades extranjeras, porque encuentran lo necesario aquí en su propio país. Todo esto es alcanzable, solo necesitamos rescatar nuestros valores cívicos y morales y tener la disposición de alcanzar lo que queramos. ¡Así de simple!