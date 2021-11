Tiempos de actuar

Las redes sociales recogen gran cantidad de personas que desgranan la gran cantidad de problemas en el país. Muchos también aportan sus propuestas de solución. Ahora, plantear las cosas en las redes sociales es quizás un desahogo para quien lo hace, más todo seguirá igual, mientras no se actúe concretamente. Por ejemplo, ¿cómo reconstruir la ciudad de Panamá, tomando en cuenta la realidad de hoy, para hacerla una ciudad para peatones, ciclistas y autos? Es decir, una ciudad muy amigable. Sería bueno que empiecen los aportes tanto como dónde dispondremos de la basura y cómo procesarla, hasta la forma cómo generar electricidad para que sea autosostenible? Sobre los parques y lugares de esparcimiento, etc. Lo más probable es que en este tema tengamos cientos de aportes, pero hoy nadie está recogiéndolos para luego hacer el plan maestro de lo que sería nuestra ciudad ideal. Es allí donde radica el problema, porque de nada sirve la quejadera, si no se actúa. Hay que concretar y hay que participar activamente. No hacerlo es dejar que las cosas sigan como están. ¡Así de simple!