Justicia imparcial

Hay un cuestionamiento serio contra la administración de justicia. El problema es grave, por cuanto para un grupo de la sociedad con poder mediático, la administración de justicia está en venta y los compradores son bribones de toda clase que pagan por su libertad. Sin embargo, el problema es más profundo, porque no sólo la administración de justicia de doblega para salvar bribones, sino para encausar a enemigos políticos y económicos. Es justo lo que ha pasado con la Procuraduría Paralela que cada día que pasa se va descubriendo cómo la Presidencia y el Ministerio Público confabularon un plan para armar expedientes contra los enemigos del gobernante de turno. Las últimas revelaciones del testigo protegido Euro 14, son las cerecitas del pastel y confirman con lujo de detalles lo que publicó este diario con respecto a la Procuraduría Paralela. Si se une lo que dijo Euro 14 y los Varelaleaks, se redondea toda la trama que hubo detrás y cómo se manipuló la justicia panameña, costándole millones de dólares a los panameños. Sí, la justicia necesita un "revolcón", pero no sólo en el órgano Judicial, sino en el Ministerio Público. Hay que sanearlo y exorcisarlo tanto de la inclinación para dejar culpables libres como para armar expedientes contra enemigos. La justicia tiene que ser imparcial. Todos esos fiscales que se confabularon con el plan y se prestaron para inventar pruebas, no merecen seguir en el Ministerio Público. Hay que sanear la administración de justicia y garantizar un sistema judicial imparcial y que genere confianza a nuestra sociedad. ¡Así de simple!