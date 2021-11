Incompetencia

Uno de los grandes problemas que enfrentamos en el país, es que tenemos autoridades que no saben hacer su trabajo. Y, aunque se trate de algo simple, lo cierto es que lo hacen muy complejo. Cualquiera se ha topado con algún trámite, en el que los funcionarios le hacen perder el tiempo con procesos burocráticos y absurdos que sacan de quicio. Si a esto se suma el tema de la ejecución presupuestaria, el problema se agrava. Tal es el caso de millones de dólares que han donado organismos internacionales, cuyos beneficios no los disfruta la población, por la pobre ejecución de los fondos por parte de los funcionarios encargados. Un informe reciente da cuenta de unos mil millones de dólares en donaciones internacionales para diversos proyectos en el país, donde los propios regentes de esos organismos donantes se rascan la cabeza, porque no entienden cómo solo han ejecutado, si acaso, el 10 por ciento. Esta información revela que en los diversos cargos estatales hay gente que no está capacitada para ejercerlos y esto también es una variante de corrupción, ya que una persona se coloca en un puesto por amiguismo o por afinidad política, saltándose el perfil requerido para tal cargo. Es por ello necesario que se nombre en cada puesto a personas que reúnan los requisitos requeridos, ya que el país requiere ir a una velocidad constante al desarrollo y flaco favor se le hace a la sociedad cargando funcionarios que no están capacitados. Seguir así es seguir en el error. ¡Así de simple!