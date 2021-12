El periodismo es una “actividad profesional que, en términos generales, consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones, a través de los medios de comunicación social como la prensa, la radio, la televisión, Internet, entre otros”. Pero no toda clase de información. Se trata de información de interés público, que sirva a la sociedad para tomar decisiones. Todo lo que se haga alrededor de la información que busca infligir daño, no es periodismo, por más que se camufle con las mismas herramientas del periodismo. Los periodistas son voceros de los acontecimientos y su deber es transmitir la información más fidedigna posible, sin sesgos ni interpretaciones con intención de confundir. Todo lo que cruce esa línea no es periodismo, aunque se utilicen las mismas herramientas del periodismo. Con la popularización de las redes sociales, mucha gente difunde información usando el género informativo de la noticia, porque es muy fácil tomarle una foto a un accidente y difundir la hora y lugar y hasta cómo ocurrió el hecho. Sin embargo, el periodismo es más que eso, porque detrás de la información hay un sinnúmero de puntos que abordar. Por ejemplo, de un accidente se puede decir cómo ocurrió, pero no se sabe el porqué, si no se entra en la investigación. Y el deber del periodismo es tratar de llegar a la verdad, eso es lo que le da esa credencial de credibilidad a los periodistas. Quien no busca la verdad, sino divulgar información para confundir y afectar, hace militancia política, aunque se camufle de periodismo y en este momento el periodismo panameño atraviesa por una profunda crisis, porque estamos llenos de esos mercaderes de la información. ¡Así de simple!