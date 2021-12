Para los cristianos, la fecha de hoy reviste de mucha importancia, porque es la “Nochebuena”, la noche del nacimiento de Jesús. Es habitual que las familias se reúnan durante la Nochebuena y así recibir la Navidad en compañía de los seres queridos. Es una fecha en la que los ánimos se fortalecen y emerge una oportunidad inmensa para la reconciliación y el perdón. Los panameños, en su inmensa mayoría, celebran la Nochebuena y ahora que el país está muy dividido por efecto de los golpes económicos, la pandemia, lo político, etc., es oportuno aprovechar esta ventana para la reconciliación. El país no puede desarrollarse ni levantarse sin un estado de ánimo positivo. Todos necesitamos trabajo y mover la economía para llevar bienestar al hogar. Es el momento de pedir disculpas, pedir perdón, decir “te quiero” … Es el momento de reconocer errores y enmendar… La salud del país merece arrancar un nuevo año con positivismo y por eso es importante la reconciliación, que no es más que recobrar las relaciones; dar ese paso para el acercamiento voluntario entre las partes en conflicto, para conectar de nuevo. Y Panamá necesita conectar de nuevo y ser un país vanguardista, con mucho espíritu, con optimismo, porque es la única manera de dejar atrás los odios, la ira, la pobreza en el sentido amplio de la palabra. Independientemente de si se es cristiano o no, que esta Nochebuena traiga paz y prosperidad a Panamá. ¡Así de simple!