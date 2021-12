Por qué falló la Paralela

Quizás algunos estén alegres y a otros no les importe. Otros lo agarrarán a chanza y otros descubrieron que no es lo mismo la percepción que la realidad. Lo que sí es cierto es que Panamá está perdiendo sus oportunidades para un nuevo Contrato Social. Que el país está sumamente dividido y que los intereses particulares son los que dominan el escenario. La recolección de firmas para la Constituyente Paralela fracasó porque partió dividiendo el país. Un grupo de personas se abocó a esta aventura, pretendiendo establecer su propia constitución. Que usó la herramienta de la Paralela, creyendo que sus seguidores en Twitter y sus membresías los apoyarían en masa. Que, una vez lograran las firmas, usarían ese poder contra el Gobierno electo en 2019. En pocas palabras, la aventura de la recolección de firmas fracasó porque dividía en lugar de unir. Un Contrato Social requiere de la participación de todos. Requiere que todo el país esté unido en una misma meta. Pero el fracaso no debe verse como el fracaso del grupo que convocó a la Constituyente Paralela. Debe verse como el fracaso de la sociedad panameña, porque el tiempo corre y cada día nos fraccionamos más. Necesitamos un nuevo Contrato Social, pero uno que rompa con el atavismo del pasado, como hicieron los españoles con el franquismo o lo que hacen los chilenos con el pinocheísmo. Pero antes de aventurarnos, debemos unirnos como país. ¡Así de simple!