El tema constitucional seguirá en la palestra pública, porque la mayoría de los líderes gremiales, políticos o de la sociedad civil así coinciden. El problema es ¿cómo hacerlo? Con la recolección de firmas para la Constituyente Paralela el soberano habló. La inmensa mayoría de los panameños decidió no firmar la convocatoria hecha por los tres grupos que se lo propusieron. En los acuerdos del Pacto del Bicentenario hay propuestas que requieren de un cambio constitucional. Lo más conveniente es que el presidente Cortizo convoque a esos líderes políticos, gremiales y de la sociedad civil. Los reúna y se tome una decisión. De ese encuentro dependerá lo que hagamos con ese nuevo Contrato Social. Si se decanta por una decisión unilateral, nuevamente caeremos en los mismos vicios que cayeron los tres grupos que convocaron la Constituyente Paralela. Aun con todas sus reformas, la Constitución vigente sigue siendo la Constitución de 1972. El país requiere de un cambio trascendental y aunque muchos digan que todo depende de la propia sociedad, lo cierto es que esa sociedad debe tener reglas y la más importante es la Constitución. El sistema presidencialista, por ejemplo, no nos ha servido de nada, porque es un sistema de “reinado de lustros”, es decir, elegimos un rey cada cinco años. El Parlamentario, en cambio, permite equilibrar mejor los pesos y contrapesos. Quizás algunos digan que no hay que irse a extremos y lo mejor es un término medio. Lo que sí es un error, es seguir sin hacer nada. ¡Así de simple!