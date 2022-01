Ahora es cuando

Los problemas de la sociedad panameña, quizás todos los conozcan. Sin embargo, muchos insisten en repetir y repetir los mismos, como si eso ayudara a solucionarlos: deuda pública, corrupción, juegavivo, inseguridad… Ya el diagnóstico está hecho; falta la unidad de la sociedad panameña para solucionar esos problemas. En 1968 había un desencuentro nacional y eso fue la chispa del golpe de Estado. El Proceso Revolucionario tuvo un proyecto país que se interrumpió con la muerte de Torrijos en 1981. La caída de Noriega con la invasión nos trajo aires de democracia, pero 32 años después, estamos nuevamente con el desencuentro. No hay liderazgo político y sí mucha zancadilla. No hay propuestas; hay muchas críticas hacia el Gobierno de turno. No se trabaja por el país; se trabaja por el poder. Es el número premiado de la lotería para el fracaso. Tenemos que unirnos y generar confianza. Esto es un trabajo de todos, porque no hacerlo es atentar contra nosotros mismos. El 2022 pinta bueno en crecimiento; que también sea en desarrollo. Seguir sin unirnos es seguir en el error. ¡Así de simple!