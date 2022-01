Comparaciones

Panamá tiene la virtud de tener un canal acuático y un canal seco. De hecho, quizás sea el único país que tenga el canal acuático y los canales secos (férreo y vehicular). Pero, además, también tiene un centro aeroportuario de gran importancia. Si comparamos ambos, el Canal y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las diferencias son abismales. ¿Por qué? La lógica elemental dice que ambas empresas debieran ser de máximo rendimientos para el país, pero no es así. ¿Cuál es la razón? Con el Canal se hizo una inversión de 5250 millones de dólares y los resultados en los aportes del Canal son inmensos ya. Con el aeropuerto se hizo una inversión de casi la mitad de lo que se invirtió en la ampliación del Canal, pero no sabemos casi nada de lo que hemos logrado. Es más, con el Canal todos los años sabemos cuánto son sus dividendos; con el aeropuerto nada. Y no es un tema de hoy; es una deficiencia que viene de años y Gobierno tras Gobierno no transparentan la información de este importante centro de transporte de pasajeros y de carga. Es necesario que la administración actual le rinda al país la información adecuada como lo hace el Canal, porque son dos empresas, colosales empresas, que apalancan la economía nacional. Seguir a oscuras, no es saludable. ¡Así de simple!