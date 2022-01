Pasado y futuro

La metamorfosis que experimenta el mundo, hoy, obliga a mirar en el pasado episodios que podrían repetirse en el futuro. Y es que esta metamorfosis hará que cambie todo y la geopolítica se transforme. Esto forma parte de esa evolución histórica de la humanidad, pero no deja de sorprender por la velocidad como ocurren los hechos. Por ejemplo, en agosto de 1939 se firmó el Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que es el nombre oficial del tratado, pero que también es conocido como Pacto Ribbentrop-Mólotov o Pacto Germano-Soviético, en el que cada uno de los firmantes prometió no atacar al otro. Este tratado permitió a Alemania atacar a Polonia el 1 de septiembre de 1939, sin temor a la intervención soviética. Cuando se analiza lo que ocurrió en 1939 y se compara con lo que ocurre hoy en Ucrania, los hechos llevan a concluir que este pacto de no agresión podría a repetirse, pero esta vez sería entre Rusia y China. Por un lado, a China le conviene, pues no intervendría en una eventual invasión de Rusia a Ucrania, para que Rusia tampoco se meta cuando China lo haga con Taiwán. Ver el pasado permite vislumbrar el futuro y cada día que pasa, en esta metamorfosis global, indica que hay muchos hechos que podrían repetirse y países como Panamá tienen que mirar con lupa todo este ajedrez geopolítico, porque no hacerlo es estar en el error. ¡Así de simple!