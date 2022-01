Los servicios básicos son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Agua potable, electricidad, disposición de los desechos, etc. Justo en estos días, el defensor del Pueblo ha interpuesto una denuncia contra la empresa que maneja el vertedero de Cerro Patacón. Dice que este vertedero está causando un grave daño ambiental que, incluso, el lixiviado del mismo llega a la cuenca del Canal. Pero no es solo la empresa que no maneja adecuadamente el vertedero, sino todo el proceso de recolección de basura es un desastre. Y todo se debe a que detrás hay un negociado que va desde venta de piezas de los camiones recolectores, hasta lo que pasa en el mismo vertedero. Es un caos que genera dinero y esa es la verdadera razón por la cual no se ataca el problema. Pero hay que ponerse serio y resolver el tema de recolección y disposición de los desechos como debe ser. Aquí hay empresas que recogen desechos hospitalarios y los tiran sin ningún reparo en el vertedero. El tema de la basura es serio y dice mucho de un país con un gran crecimiento económico, pero que no le interesa acabar con un grave problema sanitario, porque a quienes están detrás les conviene mantener las cosas como están, porque es un negocio. Hay que ponerse serio y acabar con esta sinvergüenzura de una vez por todas. ¡Así de simple!