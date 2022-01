El alto precio de los medicamentos es uno de los actos de corrupción más inhumanos que existen. Y es que se lucra con la salud de los panameños de todas las capas sociales del país. Los medicamentos en Panamá tienen un precio tres, cuatro y hasta seis veces superior que en cualquier otro país. El precio de una pastilla aquí es el mismo que tiene una caja en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo se ha permitido esto? ¿Por qué ningún diputado se ha propuesto una ley que acabe con esta corrupción? ¿Por qué Gobierno tras Gobierno no hacen nada al respecto? Ya lo hemos expresado con anterioridad; se trata de una de las mafias que ha caminado a sus anchas en el país y por décadas. Da tristeza ver largas filas de personas esperando aprovechar la “rebaja” del 25 por ciento en las medicinas que semanalmente le dan algunas farmacias. Ya era hora de que la sociedad empezara a manifestarse, en las redes sociales las comparaciones de los precios de las medicinas entre Panamá y otros países demuestran lo absurdo de esta situación, que no tiene justificación alguna. Por fortuna, ya salió una tienda de medicamentos “online”, tipo Amazon, del multimillonario inversionista Mark Cuban, para ofrecer medicinas a precios asequibles para la gente. Es una buena oportunidad para que se permita la entrada de medicamentos por esta vía y que los panameños tengan esa oportunidad. Ahora, no queremos ver a esos empresarios de las medicinas quejarse por la “injusta” competencia. ¡Así de simple!