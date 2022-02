Los carteles del narcotráfico encontraron un buen refugio en Panamá. Aquí echaron raíces, porque lograron penetrar a las autoridades. Es lo que se refleja hoy con la captura de agentes de la Fuerza Pública, del Ministerio Público, del Órgano Judicial, Aduanas, puertos, aeropuerto, Canal, etc. La red establecida es grande y compleja y operaba con mucha solvencia en el país. Lo vergonzoso de esto es que hoy conocemos de esta red del narcotráfico, luego de que un Gobierno extranjero, Estados Unidos, se metió con todo a sacar de circulación estos delincuentes. La captura en Costa Rica del tal “Cholo Chorrillo” no es más que un ejemplo de cómo una figura de esa talla, considerado el líder de la banda Bagdad, ligada al Clan del Golfo, que fue atrapado en 2015, pero luego liberado en 2018, salió como si nada, aunque un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, había emitido una orden de extradición por narcotráfico. Como fue capturado en Costa Rica, será el primer líder de una banda en Panamá que pasaría directo y sin escala hacia el país del norte. Hay que purgar todas las instituciones, porque los años que el Gobierno panameño no hizo nada, los barones de la droga sí aprovecharon la oportunidad para hacerse de las instituciones públicas y organismos de seguridad del país. Vergüenza nos debe dar que otro país nos limpie de toda esta podredumbre. Hay que reconocer, eso sí, que las autoridades actuales están apoyando con esta limpieza. ¡Así de simple!