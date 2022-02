La decadencia en las instituciones, producto de la falta de valores cívicos y morales, nos ha traído el grave problema de la penetración del narcotráfico en todo el engranaje de la sociedad. Y es que las autoridades fueron permisivas y dejaron correr a los capos, jefes de bandas y pandillas, que poco a poco, con dinero, fueron cooptando a policías, inspectores, agentes aduaneros, aeroportuarios, etc. Pero fueron más allá y también entraron al financiamiento de candidatos en los diversos partidos políticos. Lo que vemos hoy no es cuestión de ayer; ha sido el trabajo de años, porque nuestras autoridades no hacían nada. Si agarraban a un delincuente, solo pasaba unos días en la cárcel, porque luego quedaba en libertad. En Colombia, la situación fue en crecimiento al extremo de que el máximo representante de los carteles, Pablo Escobar Gaviria, llegó hasta a ser senador. Y cuando se entregó a las autoridades, exigió una cárcel a su medida, que más bien era un hotel cinco estrellas. El problema se agravó a tal extremo que hubo que recurrir a los jueces sin rostro y a la extradición, para rescatar el país. Panamá no es ajena a esto y si no actuamos con firmeza, haciendo una purga general, también podremos no salir de las garras de estos delincuentes. Es oportuna la acción de las autoridades en el desmantelamiento de estas redes del narcotráfico que están extendidas por todo el país, de lo contrario, lo que pasó en Colombia será un detalle de lo que nos espera. ¡Así de simple!