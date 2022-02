'El dictador que llevo dentro'

Mucha gente habla de democracia y se rasga las vestiduras defendiéndola, pero siempre sale a relucir el “dictador que llevan dentro”. Y es que es muy difícil salir de un hoyo enlodado en todas sus paredes sin ser pringado. El salto que han dado los países de un subdesarrollo al desarrollo ha sido a través de Gobiernos fuertes o dictatoriales: Corea del Sur, Singapur y China, para dar tres ejemplos. ¿Cómo puede Panamá pretender entrar al desarrollo sin la experiencia de Corea del Sur, Singapur o China? La única forma es a través de una estrategia colectiva y un Gobierno de unidad que cambie el sistema político presidencialista, por uno semiparlamentario o parlamentario con verdaderos pesos y contrapesos. El problema panameño son los propios panameños. La desunión y desconfianza son tales, que ninguno de los sectores que se jactan de ser los más democráticos y dan lecciones del buen hacer es capaz de unir a los panameños, porque todos saben que en ellos priman sus intereses antes que la nación. Fue ese mismo grupo el que convocó la Constituyente Paralela y no llegó a ningún lado. Panamá necesita un revolcón y mientras siga con este sistema político presidencialista perverso, no importa que gobierne un santo, porque termina carcomido por las garras de la corrupción. Y es muy fácil gobernar en dictadura, pero ese no es el camino, porque muchos países entran en esa senda y terminan peor. Lo más difícil es lograr la unidad, pero es lo que se impone para transportar a Panamá hacia el desarrollo. Trabajemos por la unidad en lugar de activar la vena dictatorial. ¡Así de simple!