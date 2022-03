Panamá tendrá un crecimiento fuerte este año, sin embargo, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, no se llegará a los niveles prepandémicos hasta finales de 2022 o 2023. El problema mayor de la economía panameña es que no está generando empleos. Pero también estamos frente a otros graves problemas que significan un “tiro en el pie”. Las organizaciones sindicales están presionando por aumentos salariales y si no, se van a huelgas. Esto trae consigo un duro golpe a la economía, porque se afecta todo el engranaje económico del país. Y a esto se suman los tranques de calles, que, so pretexto de lograr la atención del Gobierno, la realidad es que significan zarpazos a los pequeños empresarios que luchan por recuperarse de esta crisis provocada por el virus. Sumado a todo esto, la guerra en Ucrania está tocando fuerte nuestros bolsillos. Frente a este panorama, el Mitradel tiene que jugar un papel más proactivo. No podemos entrar en huelgas, cuando la economía está tan afectada. Hay que sentar en la mesa a las partes, antes de que se llegue a la huelga, porque no tiene sentido que, tras que no se generan más empleos, se llegue a la huelga, lo que dificulta más esa recuperación económica y la generación de nuevas plazas de trabajo. Sería catastrófico, por ejemplo, que la construcción se declare en huelga. El efecto sería devastador y eso hay que evitarlo a como dé lugar. El Mitradel tiene que hacerse sentir. ¡Así de simple!