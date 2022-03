Nuestra credibilidad

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Y es justo lo que todo medio de comunicación y toda persona debe defender hasta con su vida. La Estrella de Panamá, que acaba de cumplir 173 años, es un medio que defiende la libertad de expresión e información y por eso es un diario abierto a todas las opiniones. Respetamos ese derecho y lo alimentamos. Ese es nuestro norte y es lo que nos ha hecho ganar la credibilidad de la que hoy gozamos. Y esa credibilidad la vamos a defender a como dé lugar, porque defendiéndola, defendemos a todas las voces que tienen la oportunidad de expresar sus opiniones a través de este medio. No vamos a permitir que ninguna campaña, so pretexto de que alguien esté en contra de una empresa o una actividad, ataque al medio para apalancar su protesta. No somos ni seremos la escalerilla de nadie para apalancar sus intereses particulares. Toda persona tiene derecho a expresar su descontento o manifestar su oposición a cualquier actividad, así como también la tienen los que la apoyan. Este diario le da la oportunidad a todas esas voces. Y es que la diversidad de planteamientos sobre determinado tema enriquece a la sociedad. No aceptamos ninguna clase de boicot, para preponderar una posición y menos, que esta tenga un interés particular de infligir daño. ¡Así de simple!