Necesitamos respuestas

Panamá tiene suficientes profesionales, bien graduados y con los más altos estándares, para estructurar el verdadero desarrollo del país. Solo tiene que traerlos de vuelta. Son miles los que han salido en busca de una buena educación universitaria, pero se han quedado en los países donde estudiaron, porque el suyo, Panamá, no les da cabida. Es decir, los padres panameños están con sus hijos escasos 18 años, luego los mandan a estudiar afuera y el país los pierde para siempre, en la mejor etapa de sus vidas. Es como que aquí solo somos los semilleros de los grandes árboles, pero no es a nosotros que nos darán la sombra. Esta es parte de las incongruencias de la sociedad panameña. Desde los gremios empresariales y cívicos, en conjunto con el Gobierno, debemos hacer un plan para traer de vuelta a todas esas mentes brillantes panameñas a que nos ayuden a levantar este país. ¿Por qué no podemos tener un país que semeje a los países nórdicos, Estados Unidos o Canadá, en los niveles de educación, salarios, productividad, etc.? ¿Qué se necesita para llegar a tenerlo? Estas son preguntas claves que merecen respuestas. Todo lo que diseñamos es para “la población más necesitada”. ¿Y qué significa “población más necesitada”? La interpretación que le dan es “para los más pobres y vulnerables”. Sin embargo, esos padres que sacrifican la unidad familiar y ven partir a sus hijos, también piden a gritos la atención y es darles la oportunidad de que sus hijos se eduquen y trabajen aquí por el desarrollo de su país. Seguir como estamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!