En el Día de la Tierra

Los humanos hemos aprendido los efectos que causan a la Tierra algunos productos que tenemos en uso cotidiano en nuestras casas. Sabemos lo que afectan el plástico, los químicos y los lixiviados de los vertederos que pululan en cualquier lugar. Lamentable es que los grandes ejemplos sobre estos problemas no calan y la sociedad mundial sigue como si nada. Lo cierto es que el planeta está en crisis por nuestras propias acciones. Hoy, conmemoramos el Día de la Tierra como una forma de concienciar a la humanidad de que esta es nuestra casa y, por tanto, hay que protegerla. Hay personas que ya piensan en la conquista de otros mundos, porque vaticinan que el que tenemos no durará mucho. ¿Cuántos serán los que tendrán la oportunidad de viajar al espacio para poblar otro planeta? La realidad es que la gran mayoría de los que hoy habitamos este planeta no la tendrá, por lo que la lógica elemental dice que debemos desintoxicar la Tierra de todo ese veneno que vertimos a los ríos y mares, y frenar la destrucción de las selvas y bosques. La vida está aquí; esta es nuestra casa. Que este día signifique un cambio en la conciencia de cada uno de los habitantes de la Tierra, pero en especial de los panameños, para que le demos una larga vida a este gran planeta. Seguir mirando para otro lado es seguir en el error. ¡Así de simple!