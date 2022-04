“Los hijos en otros países no regresan, porque no logran conseguir trabajos bien remunerados en su país”

Muchos padres hacen esfuerzos enormes para darle una buena educación escolar a sus hijos. A la hora de la universidad, se tropiezan con otro problema. La educación universitaria panameña tampoco está a un nivel de primeras ligas y ni siquiera la privada. Así es que tienen que volver a apretarse los pantalones y mandarlos a otros países. Y es donde empieza el ciclo perverso de las familias panameñas, que se ven obligadas a la disgregación familiar de por vida. Los hijos en otros países no regresan, porque no logran conseguir trabajos bien remunerados en su país. Toca quedarse afuera y alejados de sus padres. ¿Por qué no acabamos con ese terrible drama familiar? Lo cierto es que la sociedad tiene que redefinir valores y empezar a considerar prioritario el rescate del país por encima del interés monetario. Anualmente perdemos decenas de profesionales que no regresan al país por el factor monetario. Se quedan en los países desarrollados donde son uno más del montón, cuando los podemos traer de vuelta para que saquen a Panamá de esta arena movediza que se traga al país lentamente. Es decir, en su propio país tienen mucho por hacer y eso debe ser suficiente atractivo para volver. Y esas familias que sacrifican sus ahorros por una buena educación de sus hijos, compensarán ese gran esfuerzo con traerlos de vuelta a casa y el orgullo de haber rescatado el país. Eso es más valioso que todo el dinero que afuera puedan ganar. Rescatemos el orgullo patrio y el país despegará. ¡Así de simple!