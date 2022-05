Tema de discusión

Los líderes políticos en Panamá, cuando están en oposición, cuestionan el alto número de funcionarios en el Gobierno, pero cuando llegan al poder, no solo llenan de copartidarios las instituciones, sino que terminando el ciclo de su gestión, hacen leyes de “carrera administrativa” para dejar a sus cuadros en sus puestos. Es un ciclo perverso que merece una discusión franca y profunda sobre el tema. En primer lugar, quienes deben estar en una posición en el Gobierno son personas con capacidad, que conozcan del tema para el que fueron nombrados y que resuelvan a la sociedad. Esa burocracia estatal debe ser permanente, es decir, que no dependa de quién gane el poder. Pero ¿cuántos funcionarios debe haber en el Gobierno? Hay diferencias en los países y Panamá, pese a las quejas de que hay muchos empleados públicos, la realidad es que no es así. Según un cuadro de la OCDE, el promedio de empleados públicos en sus países miembros es de 17.9 por ciento del empleo total, pero hay extremos. Por ejemplo, Noruega llega al 30.7 por ciento y Japón emplea el 5.9 por ciento. En América, Colombia tiene 6.2 por ciento y Estados Unidos 14.9 por ciento. Cuando se compara con ese mismo ranking a Panamá, el empleo público alcanza el 14.7 por ciento de los empleos totales. En todo caso, la discusión debe hacerse no por la cantidad de empleados públicos, sino por la calidad de esos empleados y la capacidad que tienen para ejercer el cargo. En eso los políticos deben empezar a darnos luces. ¡Así de simple!