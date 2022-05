Un proyecto sin arrancar

Se trata de obras que no solo terminarán con los eternos problemas de inundación (...)

Arrancó la temporada de lluvias y nuevamente miles de ciudadanos, negocios y propiedades se ven afectadas por la desatención en los dragados de los ríos, especialmente en la ciudad capital. Hace unos años, la gota rebasó el vaso y la presión social, fue posible que Panamá obtuviera un préstamo por 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trabajos y mejoras en la cuenca del río Juan Díaz. Entre otros aspectos, el préstamo contemplaba múltiples proyectos de recuperación de la cuenca que incluían la construcción de canalizaciones de aguas pluviales, control de la erosión en la cuenca, reforestación y control de taludes, entre muchos otros. Se trata de obras que no solo terminarán con los eternos problemas de inundación de varias comunidades, sino que protegerán el valor de las residencias de miles de panameños que viven alrededor, y contribuirán decididamente a mejorar la calidad ambiental de gran parte de la capital. No obstante, esos y otros beneficios críticos, cuatro años después de la aprobación del préstamo por parte del BID se desconoce totalmente el estado del proyecto, ni siquiera si el mismo ha comenzado. Resulta imperativo que las autoridades expliquen en qué fase se encuentra el tema. No necesitamos de más inundaciones en el río Juan Díaz para comprender la extrema urgencia de un proyecto de tal envergadura.