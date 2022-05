Una vida con salud

Los avances científicos están revolucionando al mundo. Mientras atravesamos por cambios trascendentales donde incluso, el mapa geopolítico puede cambiar, la ciencia trabaja en asuntos que han preocupado desde siglos a la humanidad. El elixir de la vida eterna fue la búsqueda en la antigüedad, pero hoy la ciencia está a punto de conseguir la fórmula para alargar la vida de los humanos. Este hecho hay que analizarlo con mucho detenimiento, porque influirá en el tema de la seguridad social. Hace unos días se conoció que un equipo dirigido por el biólogo estadounidense Scott Lowe, concibió una estrategia para extraer del paciente unos glóbulos blancos -los linfocitos T- y rediseñarlos en el laboratorio para que destruyan las células que causan el envejecimiento. Las expectativas apuntan a que la vida del ser humano se podría alargar hasta los 130 años, pero los científicos plantean que lo más importante no es llegar a esa edad, sino tener una vida con buena salud. Y así lo plantea la científica española Corina Amor: “Yo me conformaría si podemos vivir hasta los 100 años con buena calidad, estando bien, saliendo todos los días, siendo independientes. Me parecería un avance bastante significativo”. Ahora que estamos en el proceso de cambios a la ley de la Caja de Seguro Social, todo estos avances científicos hay que analizarlos con detenimiento y proyectarlos en lo que se vaya hacer. Dice que más vale prevenir que lamentar. ¡Así de simple!