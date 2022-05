Colombia habló

Las elecciones en Colombia nos dan una tremenda lección. Más que quiénes se disputarán la segunda vuelta, nos dice quién perdió. En este caso, perdió el sistema imperante que no ha podido resolver los problemas de la sociedad y satisfacer las necesidades de la gente. La población está harta de promesas y de la corrupción rampante de un sistema que sólo beneficia a unos cuantos. La gente le votó al cambio, en busca de una esperanza. La sorpresa de esta elección la dio Rodolfo Hernández, quien sin partido, pasó cómodo a la segunda vuelta a enfrentar a Gustavo Petro, quien tendrá que hacer una modificación en su campaña para lograr la confianza de un electorado que teme sea la reencarnación de Hugo Chávez. Lo cierto es que Colombia está en manos de dos personas antisistemas y esa elección sin dudas que influirá en Latinoamérica. La izquierda estaba esperanzada en alcanzar la victoria en primera vuelta, pero no llegó el milagro. Lo que ocurrió en Colombia puede ser reflejo en Panamá, porque la gente está harta de promesas que no se cumplen y, en cambio, la corrupción crece y crece. ¡Así de simple!