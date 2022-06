La historia reciente nos retrotrae 119 años atrás, cuando los próceres hacían alianzas para crear la República de Panamá, una nación independiente de Colombia. La razón era el abandono al que estaba sometido el istmo, que no recibía atención desde Bogotá. Panamá luego entró en la lucha por su soberanía plena y toda la sociedad se unió en pro de esa meta nacional. Hoy, sin embargo, el país no tiene un hilo conductor que nos una en una meta en común. La división de la sociedad es palpable en cada lugar, lo que genera un clima de pesimismo en el país. El liderazgo nacional, en lugar de unir a la sociedad, lo que hace es echarle más leña al fuego. Hoy entramos a un período electoral que no sorprende y que en lugar de verse como una fiesta, pareciera un pleito judicial. Debiera haber una meta en común, donde cada quien propone su fórmula mágica para alcanzarla. Lo triste es que no hay meta en común, sino lucha por llegar al poder. Los medios de comunicación social son claves para escudriñar de ese liderazgo sus pensamientos sobre temas específicos que afectan a todo el país. Lo más conveniente es que en las entrevistas se les pregunte sobre temas como minería, carretera costanera por el Atlántico, frontera con Colombia, agua potable, basura, etc. En esta etapa, los medios son claves para orientar al electorado. Seguir en lo mismo no es opción. ¡Así de simple!