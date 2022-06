El nombre de Panamá

Cuando un país permite que lo irrespeten, no espere otra cosa que humillación. Y es lo que ha ocurrido con Panamá, que tiene que darle un vuelco a la forma sumisa como ha manejado todas las imposiciones que nos han sometido tanto el GAFI como la Unión Europea. Y el perjuicio es grande, so pretexto de que somos “un paraíso fiscal”. Nos mancharon el nombre con los aberrantes “Papeles de Panamá”, en la que participaron panameños que cual corderos, se quedaron callados cuando nos humillaban por todo el mundo. Con Estados Unidos, hemos sido aliados estratégicos, históricos y especiales. Permitimos que sus funcionarios estén en Aduanas, Aeropuerto, Darién etc; que pese a que no somos los consumidores ni productores, nos gastamos millones de dólares controlando el narcotráfico y la migración. Que nuestro sector bancario está agobiado por cumplir con los requisitos de conocer al cliente y la debida diligencia; los abogados al borde de la quiebra, mientras los clientes migraron a otras jurisdicciones de USA y Europa. Encima, son multados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros hasta por no tener copia actualizada de la cédula vencida de un cliente… Pero pese a toda la cooperación y que se ha demostrado que los paraísos fiscales y los fondos de evasión están donde se hacen las listas, Panamá sigue en las listas. El Gobierno tiene que actuar con firmeza, porque hasta ahora solo hemos permitido que nos irrespeten y humillen. ¡Así de simple!