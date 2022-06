El triunfo de Petro

Colombia no comió el cuento del cuco del chavismo y votó contundente por Gustavo Petro. Y es que no se dejó encandilar por las "bondades" de una derecha que ha mantenido el poder por décadas, pero que no hizo que las cosas cambiaran para todos los colombianos. El grupito de siempre era el que se beneficiaba. Pasó también en Perú, donde los peruanos prefirieron al maestro "ensombrerado", en lugar de seguir con más de lo mismo. Sin embargo, la realidad es que hay una diferencia muy grande entre Petro y Pedro Castillo. Petro tiene la intelectualidad de un estadista que sí puede dar a Colombia un giro positivo como el que impregnó José Mujica a Uruguay. América Latina está en un letargo decadente que necesita la reinvención. Necesita unirse y cambiar de un sistema político que la carcome. Que Petro llegue al poder, demuestra esa sed de cambio, de esperanza, de cabida a las oportunidades. Sólo está por verse que Petro no sea el Chávez que sumió a un país rico en la miseria y la tragedia humana. Colombia estrena presidente, quien tiene la gran oportunidad de conducir a Colombia hacia el desarrollo. El mundo a la expectativa. ¡Así de simple!