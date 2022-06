Acción concreta

Los precios altos de los medicamentos es un problema recurrente en Panamá. Por más quejas de la población, las farmacéuticas han hecho caso omiso a esta explotación y, por el contrario, han seguido lucrando a costa de la salud de las personas. En Costa Rica ya el nuevo gobierno tomó una decisión. No esperó a comisiones ni explicaciones que terminan mareando a la gente, sino que actuó. Eliminó el requisito del segundo registro sanitario que hacía el ministerio de Salud para que un medicamento pudiese entrar al país. Es decir, si una pastilla tiene registro sanitario de agencias reconocidos en los países desarrollados, ¿Por qué hay que hacer un segundo registro de ese medicamento en el país? ¿Qué motivó esa acción del gobierno tico? La componenda entre funcionarios y empresarios, para seguir explotando a la población con los medicamentos. Como dice el refranero: “muerto el perro, se acabó la rabia”. Panamá tiene que tomar acciones para que bajen los precios de los medicamentos y tiene que hacerlo de manera ejemplar. No estamos para que nos sigan mareando con comisiones donde la verdad es que no bajan los medicamentos. Hay que hacerlo de manera que la gente lo sienta. Seguir permitiendo el robo descarado es atizar el descontento de la sociedad y es peligroso. ¡Así de simple!