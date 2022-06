Hace unos años, las candidaturas por la libre postulación no se permitían. La Corte emitió un fallo que obligó a hacerlo, para que los ciudadanos tuviesen una alternativa diferente a la de los partidos políticos. Hoy tenemos la libre postulación, pero los partidos constituidos se están tomando estos espacios con la complicidad de las autoridades del Tribunal Electoral. Al inicio, quien firmara apoyando un candidato de libre postulación, inmediatamente renunciaba al partido en el que estaba inscrito. Luego eso se modificó y cualquier miembro de un partido que firme apoyando una candidatura por libre postulación, sigue inscrito en su partido. Pero en estas elecciones del 2024 van más allá. Los miembros de un partido político podrán correr como candidatos por la libre postulación sin necesidad de renunciar a su partido. En pocas palabras, la libre postulación se ha convertido en un relajo. La idea original es que quien quiera correr que lo pueda hacer sin mayores obstáculos, porque al final es el soberano, el pueblo, el que decide si lo elige o no. Pero ese espíritu literalmente lo han matado y el relajo es lo que prevalece y eso no debe ser. Quizás lo que conviene es hacer partidos políticos con mínimos, que solo sirvan a los candidatos para una determinada jurisdicción. Seguir como vamos es seguir en el relajo. ¡Así de simple!