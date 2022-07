Manos a la acción

La crispación social legítima merece ser atendida por el Gobierno, tomando medidas tendientes a palear los problemas de la gente. Hay que actuar sobre la especulación de los alimentos, con la eterna especulación con los precios de las medicinas en las farmacias privadas, con la explotación de los intermediarios para con los productores, etc. Pero el Gobierno también tiene que actuar firme para dentro. Una buena medida es eliminar el combustible gratis para cualquier funcionario y solo dejar ese privilegio en caso excepcional. Debe congelar todos los nombramientos y nombramientos políticos. Debe reducir los gastos al mínimo y tener la suficiente elasticidad para llamar a todos los actores políticos y de la sociedad civil organizada para acordar en conjunto la mejor fórmula para reactivar la economía y crear urgentemente fuentes de trabajo. Se tienen que atender los reclamos de la sociedad y esto parte de la acción del Gobierno. Lo que hay que evitar es que gente con oscuros intereses, utilicen la crispación social para sus propósitos, que es lo que ha pasado en otros países. Tenemos una economía en recuperación, grado de inversión y estabilidad política. Panamá no debe perder todo eso que ha ganado, porque un “estallido social” como algunos quieren, no afectará a Gaby o a Nito; nos afectará a todos como sociedad. ¡Así de simple!