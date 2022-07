Prestar atención

La crispación social es producto de un descontento acumulado de gran parte de la sociedad. Pero el problema es mayúsculo, cuando quienes tienen que atender las demandas sociales no se dan por enterados. Las tres principales demandas de la sociedad son: Rebaja del precio del combustible, rebaja de las medicinas y rebaja de los alimentos. De estas tres demandas, dos son a los grupos empresariales. Desoír este reclamo legítimo, dejando toda la carga al Gobierno, es cometer el mismo error que cometieron los empresarios venezolanos. Y esta crispación social es caldo de cultivo para que surja un Hugo Chávez criollo. Y sólo hay que recordar que cuando Chávez asumió el poder, de inmediato arrancó con las expropiaciones. La empresa privada tiene que darse cuenta que es parte de la solución y flaco favor le hace al país, dejando toda la responsabilidad al Gobierno exigiéndole más sacrificios. La actual gestión gubernamental tiene tiempo definido y el descontento acumulado no empezó con esta gestión, pero sí promete trascenderla si no se atiende. Los precios tanto de alimentos como de medicinas son tan desmesurados que no tienen justificación. Hay que atender los reclamos si queremos que Panamá no entre en la debacle de otros países y el mejor ejemplo es Venezuela. ¡Así de simple!