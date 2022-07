Libertad, igualdad y fraternidad

Con Francia nos une una relación histórica. Y no solo por la malograda construcción del canal francés, sino por las centenarias relaciones de amistad y cooperación entre Panamá y Francia, en temas políticos, económicos, educativos y culturales. Hoy es una fecha que reviste de gran importancia, porque el 14 de julio de 1789, la histórica toma de La Bastilla, marcó el surgimiento del régimen republicano. El lema de “libertad, igualdad, fraternidad”, remarca las aspiraciones y valores que se constituyeron en una referencia universal, porque encierra la idea de que las personas deben tratarse de forma justa y respetuosa, y que los gobernantes deben tratar a sus súbditos de igual forma. En los últimos años, empero, Francia no ha tratado a Panamá de esa forma que inspira el lema “libertad, igualdad, fraternidad”, sino que ha aplicado la humillación como arma. So pretexto de que los panameños somos un país que se presta para el lavado de dinero y que aplica muy pocos controles contra los evasores, ha sido pieza clave en las injustas sanciones a Panamá a través de sus listas discriminatorias y en las de la Unión Europea. Y es injusto el trato porque ya está muy demostrado dónde están los verdaderos paraísos y cómo países de la propia Unión Europea no cumplen sus propias reglas. Francia debe retomar sus raíces y en el caso de Panamá, fomentar la igualdad y la fraternidad, porque con la elegancia en su diplomacia les va mejor que aplicando la humillación a un país amigo. ¡Así de simple!