La transformación global

Hemos advertido sobre la metamorfosis global por la que atraviesa la humanidad y para comprender mejor lo que está pasando, sólo hay que acudir a la historia. Con la invención de la imprenta, la humanidad logró sacudirse de la ignorancia y levantarse contra la nobleza y el clero que controlaban la información. La imprenta motivó que la gente se instruyera en la lectura y habiendo más población letrada, la información pudo llegar sin controles y motivó el cambio que terminó derribando a esa casta que se aprovechó por siglos de sus semejantes. Hoy no es la imprenta la que ha revuelto al mundo; son las redes sociales que están generando el cambio. Las redes sociales han acabado con las "vacas sagradas" de los grandes medios, que han controlado por décadas el poder político y económico. Pero este trance en la metamorfosis global que vivimos puede llevar a la sociedad hacia una situación peor de la que estaba o, si lo hace con inteligencia, mejorar exponencialmente lo que tiene. Las manifestaciones sin norte solo llevan al caos. Hay que ser inteligentes y Panamá puede dar ese paso gigante si sabe jugar este nuevo juego. Y los que se manifiestan en las calles no es solo contra el gobierno; son también contra los empresarios a los que se les señala de sangrar a la población. No se debe jugar con fuego. ¡Así de simple!