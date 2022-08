Un revolcón

La crisis sociopolítica por la que atraviesa el país era cuestión de tiempo. Y no se trata de que fue la incapacidad de este gobierno, porque estallaba cualquiera fuese la administración. Eso sí, ¡el revolcón era necesario! Y la cuestión es simple: Panamá es un país rico, pero tiene una inmensa población sumida en la pobreza. Sociólogos y economistas culpan a una economía transitista como la razón fundamental para este desequilibrio total, y otros añaden que tenemos una economía de “amiguetes” que ha provocado la hecatombe. Lo peor no ha llegado, pero se puede evitar en la medida en que la clase empresarial haga catarsis y se encarrile por la verdadera economía de mercado. De lo contrario, el discurso y las acciones quedarán en manos de los encantadores del intervencionismo. Al gobierno le toca sentar a una mesa a los Chapman, Jované, Bazán, Bustamante, Argote o Hughes (cuál más divo), a trazar un plan económico coherente con la riqueza de este país, porque hay que llegar a acuerdos o todos nos veremos sumidos en una debacle económica, social y política. No es cuestión de que unos impongan sobre otros, es cuestión de pensar para y por Panamá. ¡Así de simple!