Actuar con inteligencia

La metamorfosis que transforma el mundo nos lleva a actuar, pero para lograr la meta correcta hay que hacerlo con inteligencia. Panamá está obligada a ser protagonista de su propio destino, sin embargo, tiene que tener acuerdos sociales, políticos y económicos que signifiquen la columna vertebral de nuestro futuro. El problema que tenemos hoy es que los diversos sectores quieren todo o nada, y así no se va a ninguna parte. Lo peor es que no hay liderazgo y cada quien hala para sus propios intereses. Los problemas son básicos: medicinas caras, alimentos caros, insumos agrícolas caros, etc. La corrupción es parte del rejuego entre empresarios y funcionarios, porque el honesto no gana licitaciones. Los subsidios se han prostituido y hoy tenemos una masa indígena que vive de ellos, pero que no produce la tierra aun cuando es lo que le sobra. Los políticos no tienen propuestas y solo juegan al ataque visceral para mantenerse en la palestra. Si queremos llegar a una meta en común, hay que llegar a acuerdos. Es el momento justo y oportuno que nos puede catapultar al desarrollo. Seguir con sectarismo y radicalismo es perder la oportunidad y persistir en el error. ¡Así de simple!