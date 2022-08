Según la Constitución, los diputados deben actuar en interés de la nación y expedirán las leyes necesarias para la realización de los fines del Estado. Eso dice explícitamente la carta magna, pero en estos primeros tres años legislativos, la calidad de los proyectos de ley y su discusión en las comisiones y en el pleno han estado muy por debajo de las circunstancias, lo cual deja mucho que decir de la calidad de diputados que tiene el país. El Órgano Legislativo ha dado la espalda a la discusión de los proyectos de ley a favor de la transparencia y contra la corrupción. Incluso algunos están engavetados y no se les ha dado oportunidad ni en primer debate. Igual suerte corren proyectos de ley a favor de la salud de la población, como es el relacionado con la eliminación de las grasas trans que tanto daño causan al elevar el colesterol y tapar las arterias. Los diputados fueron elegidos principalmente para legislar, sin intereses de grupo, ni preferencia de partidos ni a cambio de prebendas o pagos. Hacemos un llamado a los diputados, especialmente a los del partido gobernante que tienen a cargo las respectivas comisiones legislativas, para que, en cumplimiento de los preceptos de la Constitución y acatando su principal obligación, legislen para el pueblo y no engaveten los proyectos de ley que pueden hacer un verdadero cambio en pro del país. ¡Urge el compromiso y el cumplimiento real de su rol! ¡Urge legislar por Panamá y no por política!