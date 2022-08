La ausencia política

Los últimos meses han sido un desafío en el transitar del país. La acumulación de descontento terminó por hacer crisis. El alto costo de los medicamentos y de los alimentos, desde hace décadas, hizo explosión con el drástico aumento en los precios de los combustibles. Fuerzas sindicales y gremiales tomaron el liderazgo en negociaciones con el gobierno, superando la intervención de los partidos políticos que han sido los grandes ausentes. ¿Qué motivó este atrincheramiento? El oportunismo, porque quizá lo vieron como una oportunidad para el desgaste político del partido en el poder, pero la realidad es que es una muestra de la poca visión que tienen del país. Los problemas reales de Panamá no se solucionan de la noche a la mañana; requieren de un proceso en el que primero se ponen las bases, para luego esperar los resultados. Esa ausencia coloca a los partidos políticos en ser únicamente electoreros y no en función de agrupaciones con sentido de patria. Sin embargo, urge un cambio de actitud, porque el país requiere de la toma de decisiones que son clave para el futuro, y seguir ausentes no es una opción. Los partidos políticos tienen un papel que jugar en esta coyuntura y deja mucho que decir que sigan solo de espectadores. Es su deber participar, porque las decisiones que se tomen hoy, tendrán efectos en sus gobiernos de llegar al poder. Seguir ausentes es seguir en el error. ¡Así de simple!