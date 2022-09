Las críticas son constantes sobre el rezago educativo y no es para menos. Los resultados no de PISA, sino de lectura comprensiva simple son devastadores. Dice que niños de 10 años no comprenden lo que leen y que su comportamiento racional asemeja al de un niño de siete. Pero ¿eso es de ahora? Por supuesto que no. Son décadas de desidia en el que se ha sometido la educación de nuestros hijos. Y no se trata de que no haya presupuesto; se trata de que no hemos invertido bien el dinero destinado a la educación. Dice que los 50 mil educadores oficiales en el país se llevan mil 300 millones de dólares en salarios. Es decir, tenemos educadores bastante bien pagos, mejor que la media latinoamericana, pero cuyos métodos de enseñanza son inferiores a sus pares latinoamericanos. Tampoco se puede decir que ese es el problema central, sino parte, porque de nada sirve que un docente sepa enseñar si el niño no logra comprender. Parte de nuestros problemas educativos también están en el hambre. Por muy inteligente que sea un chiquillo, con hambre no logra asimilar lo que se enseña. Allí está parte del problema, donde tenemos que resolver el problema del hambre en nuestros campos y así podremos ayudar a sacudirnos el rezago educativo. ¡Así de simple!