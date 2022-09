Una irresponsabilidad

En Panamá, el 22,6% de los trabajadores domésticos tiene seguridad social ¿Cuántos de la clase media alta, que se quejan de la corrupción, no les pagan este derecho a sus empleados?

Los trabajos domésticos son parte esencial de cada hogar y requieren de mucho esfuerzo y cuidado. La clase media alta de la sociedad por lo general ocupa a otras personas, especialmente a mujeres, para que realicen estos trabajos. Lo triste es que se ha convertido en una moderna forma de esclavitud, porque estas personas que prestan un servicio esencial a las familias, terminan trabajando arduamente, pero no cuentan con ninguna prestación social. Las cifras están allí y las confirma el informe de la OIT sobre la Caja de Seguro Social. En Panamá, solo el 22,6% tiene registradas las empleadas del hogar en la seguridad social. ¿Cuántas de estas personas de clase media alta, que se quejan de la corrupción en el país, no les pagan seguro social a sus empleadas del hogar? Lo triste es que se dan golpes de pecho contra la corrupción y sus prácticas son peores, porque aparte de corrupción ponen en práctica la moderna forma de esclavismo. Soberana irresponsabilidad, da vergüenza y dice mucho de la sociedad panameña. Esto demuestra que el gran problema panameño no es la corrupción, es la falta de valores, y en este caso la vergüenza está muy ausente. ¡Así de simple!