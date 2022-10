Los problemas en la vida son cotidianos y buscar la solución es la constante, porque de lo contrario, esos problemas se hacen más grandes. Panamá, como cualquier país del mundo, tiene sus problemas y tiene que buscarles solución. La diferencia con Panamá es que tiene abundantes recursos, pero la dirigencia política no los sabe aprovechar. La contradicción es tan grande que tenemos una gran pobreza en las zonas indígenas, justo las que más recursos tienen, por las grandes extensiones de terreno. ¿Cómo no va a haber pobreza en las comarcas, si los indígenas no saben producir? La lógica indica que antes de crear más comarcas, lo que hay que hacer es enseñarles a producir. Si nuestra campiña está siendo abandonada y nuestras ciudades se llenan de barriadas improvisadas, la lógica dice que la gente del campo está emigrando a la ciudad y como no hay trabajo, las ciudades están rodeadas de bolsones de pobreza que da espanto. La solución es crear trabajo en el campo y no hay que inventar la rueda para saber qué se tiene que producir. El problema es mayor, porque ahora se están creando muchos corregimientos para aprovecharse de la descentralizacón, sin embargo, con la descentralización como está nos gastamos millones de dólares y no resolvemos el problema del trabajo. A grandes problemas, grandes soluciones y eso es lo que hay que discutir. Seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!